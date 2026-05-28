Атака "Кинджалом" та сотнею дронів: наслідки нічного обстрілу

Мобільно-вогнева група ППО збиває повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 28 травня здійснили чергову масовану атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Є влучання ракети "Кинджал" та ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих дронів на шести локаціях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили у Повітряні сили Збройних сил України.

Обстріл України 28 травня

У Повітряних силах розповіли, що з 18:00 27 травня ворог запустив по Україні аеробалістичну ракету "Кинджал" та 147 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів.

Пуски БпЛА здійснювалися з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Липецька область та Гвардійське у тимчасово окупованому Криму.

Статистика збитих цілей станом на 27 квітня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 138 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракети "Кинджал" та 10 ударних безпілотників на семи локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще у семи місцях.

