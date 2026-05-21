Головна Штаб Федоров: Україна тестує дешеві ракети для боротьби з "Шахедами"

Федоров: Україна тестує дешеві ракети для боротьби з "Шахедами"

Дата публікації: 21 травня 2026 18:38
Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні проти ударних дронів типу Shahed готують дешеві ракети. За його словами, вже є рішення, близькі до готовності. Наразі відомство вже проводить тестування.

Про це Михайло Федоров повідомив під час спілкування з журналістами у четвер, 21 травня, передає Новини.LIVE.

Дешеві ракети проти дронів типу Shahed

Федоров каже, що Україні важливо не лише розробити дієвий спосіб протидії російським дронам, а й оперативно налагодити його серійне виробництво.

Він також повідомив, що протягом останніх чотирьох місяців постачання дронів-перехоплювачів до війська збільшилося у 2,6 раза. Крім того, мережу приватної ППО вдалося розширити до 27 підприємств у різних регіонах країни.

Зміни в рекрутингу

Міністр розповів, які зміни очікуються в рекрутингу:

  • справедлива модель виплат;
  • нова контрактна система;
  • чіткі терміни служби та зрозуміла логіка ротацій;
  • нові підходи до комплектації підрозділів;
  • зменшення кількості СЗЧ.

Як писали Новини.LIVE, європейська аерокосмічна компанія Destinus повідомила про прискорення програми RUTA Block 3, яка передбачає створення високоточної зброї з дальністю до 2000 км та розвиток лінійки систем RUTA. В Україні планують виготовляти частину компонентів і проводити тестування системи в реальних умовах.

А українська компанія Fire Point представила макет балістичної ракети FP-9 з дальністю польоту до 855 км і бойовою частиною масою 800 кг. 

Михайло Федоров війна Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
