Федоров: Україна тестує дешеві ракети для боротьби з "Шахедами"
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні проти ударних дронів типу Shahed готують дешеві ракети. За його словами, вже є рішення, близькі до готовності. Наразі відомство вже проводить тестування.
Про це Михайло Федоров повідомив під час спілкування з журналістами у четвер, 21 травня, передає Новини.LIVE.
Дешеві ракети проти дронів типу Shahed
Федоров каже, що Україні важливо не лише розробити дієвий спосіб протидії російським дронам, а й оперативно налагодити його серійне виробництво.
Він також повідомив, що протягом останніх чотирьох місяців постачання дронів-перехоплювачів до війська збільшилося у 2,6 раза. Крім того, мережу приватної ППО вдалося розширити до 27 підприємств у різних регіонах країни.
Зміни в рекрутингу
Міністр розповів, які зміни очікуються в рекрутингу:
- справедлива модель виплат;
- нова контрактна система;
- чіткі терміни служби та зрозуміла логіка ротацій;
- нові підходи до комплектації підрозділів;
- зменшення кількості СЗЧ.
Як писали Новини.LIVE, європейська аерокосмічна компанія Destinus повідомила про прискорення програми RUTA Block 3, яка передбачає створення високоточної зброї з дальністю до 2000 км та розвиток лінійки систем RUTA. В Україні планують виготовляти частину компонентів і проводити тестування системи в реальних умовах.
А українська компанія Fire Point представила макет балістичної ракети FP-9 з дальністю польоту до 855 км і бойовою частиною масою 800 кг.