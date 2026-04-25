Бійці 3-го армійського корпусу евакуювали цивільних за допомогою робота

Евакуація літньої жінки. Фото: кадр з відео

Українські військові провели унікальну евакуаційну операцію на Лиманському напрямку, врятувавши цивільних із сірої зони за допомогою наземного робота. Літню жінку вдалося вивести з-під обстрілів у надзвичайно складних умовах.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі, передає Новини.LIVE.

Військові врятували цивільних за допомогою наземного робота

На небезпечній ділянці фронту пілоти 60-ї окремої механізованої бригади помітили 77-річну жінку, яка самостійно рухалася прострілюваною дорогою. Вона йшла повз вирви від снарядів і загиблих односельців, не маючи реальних шансів на порятунок.

До операції долучилися бійці роти безпілотних наземних систем "Cerberus". Щоб не налякати жінку, вони накрили роботизований комплекс ковдрою з написом: "Бабуся, сідай!". Саме за допомогою цього наземного дрона її вдалося безпечно евакуювати з небезпечної зони.

Паралельно ще трьох цивільних, які виходили пішки, супроводжували повітряні дрони. Усіх евакуйованих доправили до бронеавтомобіля, після чого бійці 1-го механізованого батальйону вивезли їх із району бойових дій та передали представникам цивільно-військового співробітництва бригади.

Відомо, що жінка 53 роки прожила у власному будинку, який знищили російські окупанти. Операція тривала близько чотирьох годин.

Раніше Новини.LIVE писали, що з Дружківки "Білі янголи" евакуювали 16-річного хлопця. Юнак сам звернувся до волонтерів по допомогу.

Крім того, стало відомо, що на батьків, які відмовляються евакуювати дітей з прифронтових громад, буде чекати кримінальна відповідальність.