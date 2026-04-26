Сирський обговорив ситуацію на фронті з генералом армії Канади

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Штабу оборони Збройних сил Канади генерал Дженні Каріньян. Фото: Сирський/Facebook

У неділю, 26 квітня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із начальником Штабу оборони Збройних сил Канади генералом Дженні Каріньян. Сторони обговорили ситуацію на фронті та перебіг бойових дій в Україні. Також ішлося про військову допомогу та подальшу співпрацю між країнами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Олександра Сирського.

Сирський зустрівся з начальником Штабу оборони ЗС Канади

Під час зустрічі Олександр Сирський подякував Канаді та її уряду за суттєву військову підтримку. Він відзначив участь країни в ініціативі PURL, фонді NSATU, Чеській ініціативі, а також її ключову роль у "Коаліції винищувачів".

Окремо Сирський наголосив на важливості канадської участі у підготовці українських військових і готовності продовжувати цю роботу надалі.

Також він поінформував канадську сторону про ситуацію на фронті. За його словами, бойові дії залишаються інтенсивними, адже противник активізував наступ майже по всій лінії зіткнення.

Водночас Сили оборони України, як зазначив головнокомандувач, роблять ставку на планування, інноваційні підходи та ефективне застосування озброєння, що призводить до значних втрат у противника, які перевищують його можливості поповнення.

Окремо він зауважив, що удари по російській військовій інфраструктурі послаблюють їхні оборонні можливості, зокрема через дефіцит ракет для протидії українським безпілотникам.

На завершення Сирський подякував народу Канади за підтримку України та спільну роботу задля безпеки в Європі.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Олександр Сирський повідомляв, що російські війська продовжують інтенсивні штурми на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Від початку квітня там зафіксовано сотні атак з боку противника. Загалом йдеться про 688 ворожих ударів.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що взимку ситуація на фронті була особливо складною для українських військових. Водночас він зазначив, що нині обстановка покращилася. За словами глави держави, попри втому, українські захисники зберігають стійкість і бойовий дух.