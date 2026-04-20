Міноборони впроваджує універсальну станцію для оптоволоконних дронів у ЗСУ

Наземна станція для оптоволоконних дронів. Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України вперше впроваджує універсальну наземну станцію для керування безпілотниками, які вже неодноразово демонстрували високу ефективність на передовій. Це рішення допоможе стандартизувати роботу підрозділів і значно полегшить екіпірування військових операторів.

Про це повідомляє Міноборони, передає Новини.LIVE.

Наземні станції є критично важливими для роботи сучасних безпілотників, що керуються через оптоволокно. Такі апарати передають відеосигнал та команди управління кабелем, що робить їх повністю невразливими до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Проблема станцій керування дронами

До цього часу українські захисники стикалися з серйозною проблемою несумісності обладнання. Кожен виробник постачав свою власну станцію, що створювало справжній хаос на позиціях. За словами очільника Міноборони Михайла Федорова, військовим доводилося носити з собою від трьох до п'яти різних пультів управління під час виконання одного завдання.

"Під час заходу на позиції оператори змушені брати із собою 3-5 різних зразків. Це створює зайве навантаження й зменшує час на виконання бойових завдань", — зазначив Міністр оборони Михайло Федоров.

Коли універсальні станції для БпЛА з'являться на фронті

Наразі фахівці вже затвердили єдині технічні вимоги до аналогових систем, які є найпоширенішими серед українських військових. Прототип універсального пристрою, максимально наближений до серійного зразка, повністю готовий. Найближчим часом перші партії передадуть у бойові підрозділи ЗСУ для тестування в реальних умовах протидії окупантам.

