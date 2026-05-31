Билецкий заявил о взятии Луганщины под контроль БпЛА Третьего корпуса

Бригадный генерал Андрей Билецкий. Фото: 3-й армейский корпус

В ответ на заявления врага о полном захвате Луганской области Третий армейский корпус объявил операцию по контролю логистических маршрутов на Луганщине. К пограничному пункту "Изварино" в глубокий тыл россиян залетели дроны корпуса, где взорвали бронетехнику и склады боеприпасов в 200 километрах от фронта. Украинские беспилотники берут под жесткий контроль дороги и снабжение врага.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Третьего армейского корпуса.

Охота на технику и контроль логистики оккупантов

Россияне недавно заявили о полном захвате Луганской области, но ситуация для них изменилась.

"Объявляем операцию по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине", — заявил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Под огневым контролем Третьего армейского корпуса теперь находятся Луганск, Алчевск, Старобельск, Брянка и Кадиевка.

Позади линий фронта уничтожена техника и склады, поэтому пути снабжения российских подразделений будут полностью перекрыты.

Ранее Новини.LIVE писали, что 30 мая украинские дроны поразили танкер теневого флота РФ и две нефтебазы. В целом БпЛА отработали по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине врага.

Также мы сообщали, что российские оккупанты в ночь на 31 мая атаковали Украину 229 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами типа "Пародия". Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 212 целей.