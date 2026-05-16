Техніка та жива сила: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів РФ

Пожежа на об'єктах РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об’єктах російських окупаційних сил. Під ураження потрапили пункти управління, склади, техніка та місця скупчення живої сили противника. Також підтверджено пошкодження інфраструктури одного з найбільших нафтопереробних заводів РФ — Рязанського НПЗ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у суботу, 16 травня.

Сили оборони України атакували важливі об'єкти росіян

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України упродовж доби та в ніч проти 16 травня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупаційних військ на різних напрямках.

Зокрема, українські підрозділи уразили пункт управління російських військ у районі Покровська Донецької області, а також пункт управління безпілотними системами противника в Графському на Донеччині. Крім того, було завдано ударів по ангару з військовою технікою РФ у Селидовому.

Також під атаку українських військ потрапили склад матеріально-технічного забезпечення в Бараниківці Луганської області та ремонтний підрозділ росіян у Привіллі на Херсонщині.

Окремо повідомляється про ураження скупчень живої сили противника у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому, а також у Любимівці Запорізької області та низці інших населених пунктів.

Крім того, Генштаб уточнив результати удару по інфраструктурі Рязанського НПЗ, який був завданий у ніч проти 15 травня. Пошкоджено установки первинної переробки нафти АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.

У відомстві наголосили, що Рязанський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств РФ і забезпечує паливом російські окупаційні війська. Сили оборони заявили про продовження системних дій із послаблення воєнного потенціалу противника.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що безпілотники FP-1 відіграють ключову роль у більшості уражень на фронті. За його словами, торік понад 55% бойових уражень було здійснено саме дронами, і ця статистика підтверджується даними військового штабу.

Новини.LIVE повідомляли, що на початку травня 2026 року українські військові завдали удару по російському ракетному кораблю типу "Каракурт" у порту Приморськ Ленінградської області. Судно є носієм ракет "Калібр", також унаслідок операції пошкоджено інфраструктуру нафтоналивного порту.