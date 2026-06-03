Атака на Балтийский флот: Силы обороны поразили новый корвет россиян

Боевой корабль проекта "Стерегущий". Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 3 июня подразделения Сил обороны устроили атаку на базу Балтийского флота РФ в Кронштадте, где под удар попал корвет проекта 20380. Военные говорят, что по предварительным данным подтверждено попадание в боевой корабль "Бойкий". Сейчас на борту судна бушует масштабный пожар, но точные результаты и убытки для оккупантов еще подсчитывают.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Масштабная атака на базу РФ

Россияне использовали этот многоцелевой корабль ближней морской зоны для серьезных задач, в частности "для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и воздушными целями".

Также в Генштабе ВСУ отметили, что с этого судна враг мог наносить удары по нашим береговым объектам.

Пока детали ночной операции уточняются, но пожар на борту уже официально подтвержден.

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Корабли этого проекта 20380 типа "Стерегущий" считаются довольно новыми и важными единицами для россиян, поэтому потеря или ремонт судна сильно ударит по их возможностям.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — сообщили в Генштабе.

Кронштадт считался глубоким тылом, поэтому такой прилет стал полной неожиданностью для российского командования.

Ранее Новини.LIVE писали, что ВСУ имеют окно возможностей на ограниченное время. Успешные дальнобойные удары Сил обороны Украины по вражеским логистическим узлам в глубоком тылу РФ обеспечивают украинской армии стратегическое преимущество, но через два-три месяца российские войска смогут найти способы противостоять атакам.

Также мы писали, что украинские дроны могут долетать в российский тыл до 2 000 км. Однако эффективность дронов зависит от технических ограничений и баланса между дальностью полета и боевой нагрузкой.