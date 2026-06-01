ЗСУ мають вікно можливостей на обмежений час: росіяни адаптуються

Артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України ведуть вогонь з української самохідної гаубиці 2С22 "Богдана" по російських позиціях. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Успішні далекобійні удари Сил оборони України по ворожих логістичних вузлах у глибокому тилу окупованої Луганщини, зокрема біля кордону в Ізвариному, забезпечують українській армії стратегічну перевагу, яка, за оцінками військових, триватиме найближчі два-три місяці. Російські війська не стоять на місці і також шукають способи протистояти атакам.

Про це в ефірі "День.LIVE" сказав командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3 АК Олександр "Схід" Іванцов.

В ЗСУ з'явилося вікно можливостей на далекобійні атаки

Українські військові зуміли суттєво підірвати систему забезпечення російських окупаційних військ у глибокому тилу Луганської області. Бійці Третього армійського корпусу здійснили серію ефективних ударів по логістичній інфраструктурі загарбників, діставшись аж до контрольно-пропускного пункту Ізварине, що розташований на відстані понад 205 кілометрів від поточної лінії фронту. Крім того, під вогневе ураження потрапила військова техніка противника як безпосередньо у самому Луганську, так і на його околицях.

Ситуацію з ураженням тилового забезпечення росіян прокоментував командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3 АК Олександр "Схід" Іванцов.

Військовослужбовець переконаний, що значення цих подій виходить далеко за межі поодиноких успішних нальотів.

"Я скажу, що взагалі не лише те, що ми там долетіли до Ізварина і вражали техніку на околицях Луганська та в місті.Взагалі вся операція Сил оборони України по вирізанні російської логістики, вантажівок, паливозаправників і так далі це є стратегічна перевага української армії і взагалі Сил оборони України на сьогодні. Але також потрібно розуміти, що зараз це вікно можливостей і росіяни до цього скоро адаптуються певним чином і проводити подібні операції буде вже складніше. Тому дуже потрібно максимально скористатися цим вікном можливостей десь приблизно 2-3 місяці та нанести максимальну шкоду ворогу", — наголосив Олександр Іванцов.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі військові відзначили покращення на фронті на користь ЗСУ. Так заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що вперше з 2023 року оцінює ситуацію на фронті з "обережним оптимізмом". За його словами, російські військові дедалі чіткіше усвідомлюють перевагу України в повітряному просторі, що впливає на їхні дії та загальну динаміку бойових зіткнень. Він також зазначив, що втрати російських підрозділів, на його думку, наблизилися до критичних показників.

Російський наступ в Україні, за оцінками, суттєво сповільнився: щомісячні втрати окупаційних сил можуть сягати до 35 тисяч військових. Але попри значні втрати та відсутність помітного просування на фронті, російське керівництво на чолі з Володимиром Путіним не демонструє ознак відмови від заявлених воєнних цілей щодо України.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що в України є приблизно пів року для того, щоб змінити оперативну ситуацію на фронті, перехопити ініціативу та посилити свої позиції перед можливими переговорами. За його словами, цей відрізок часу може стати потенційно вирішальним у розвитку бойових дій.