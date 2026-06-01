Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб ЗСУ мають вікно можливостей на обмежений час: росіяни адаптуються

ЗСУ мають вікно можливостей на обмежений час: росіяни адаптуються

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 16:30
ЗСУ мають вікно можливостей на обмежений час: росіяни адаптуються
Артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України ведуть вогонь з української самохідної гаубиці 2С22 "Богдана" по російських позиціях. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Успішні далекобійні удари Сил оборони України по ворожих логістичних вузлах у глибокому тилу окупованої Луганщини, зокрема біля кордону в Ізвариному, забезпечують українській армії стратегічну перевагу, яка, за оцінками військових, триватиме найближчі два-три місяці. Російські війська не стоять на місці і також шукають способи протистояти атакам.

Про це в ефірі "День.LIVE" сказав командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3 АК Олександр "Схід" Іванцов. 

В ЗСУ з'явилося вікно можливостей на далекобійні атаки

Українські військові зуміли суттєво підірвати систему забезпечення російських окупаційних військ у глибокому тилу Луганської області. Бійці Третього армійського корпусу здійснили серію ефективних ударів по логістичній інфраструктурі загарбників, діставшись аж до контрольно-пропускного пункту Ізварине, що розташований на відстані понад 205 кілометрів від поточної лінії фронту. Крім того, під вогневе ураження потрапила військова техніка противника як безпосередньо у самому Луганську, так і на його околицях. 

Ситуацію з ураженням тилового забезпечення росіян прокоментував командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3 АК Олександр "Схід" Іванцов.

Військовослужбовець переконаний, що значення цих подій виходить далеко за межі поодиноких успішних нальотів.

Читайте також:

"Я скажу, що взагалі не лише те, що ми там долетіли до Ізварина і вражали техніку на околицях Луганська та в місті.Взагалі вся операція Сил оборони України по вирізанні російської логістики, вантажівок, паливозаправників і так далі це є стратегічна перевага української армії і взагалі Сил оборони України на сьогодні. Але також потрібно розуміти, що зараз це вікно можливостей і росіяни до цього скоро адаптуються певним чином і проводити подібні операції буде вже складніше. Тому дуже потрібно максимально скористатися цим вікном можливостей десь приблизно 2-3 місяці та нанести максимальну шкоду ворогу", — наголосив Олександр Іванцов.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі військові відзначили покращення на фронті на користь ЗСУ. Так заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що вперше з 2023 року оцінює ситуацію на фронті з "обережним оптимізмом". За його словами, російські військові дедалі чіткіше усвідомлюють перевагу України в повітряному просторі, що впливає на їхні дії та загальну динаміку бойових зіткнень. Він також зазначив, що втрати російських підрозділів, на його думку, наблизилися до критичних показників. 

Російський наступ в Україні, за оцінками, суттєво сповільнився: щомісячні втрати окупаційних сил можуть сягати до 35 тисяч військових. Але попри значні втрати та відсутність помітного просування на фронті, російське керівництво на чолі з Володимиром Путіним не демонструє ознак відмови від заявлених воєнних цілей щодо України.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що в України є приблизно пів року для того, щоб змінити оперативну ситуацію на фронті, перехопити ініціативу та посилити свої позиції перед можливими переговорами. За його словами, цей відрізок часу може стати потенційно вирішальним у розвитку бойових дій.

російські війська ЗСУ ситуація на фронті ефір Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації