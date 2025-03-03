Близько 100 підрозділів вже прозвітували про ураження ворожих об'єктів через Армія+

Застосунок для військових ЗСУ "Армія+". Фото: скриншот з відео Міноборони

У лютому близько ста підрозділів ЗСУ прозвітували про ураження 9 тисяч ворожих об’єктів через додаток "Армія+".

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook у понеділок, 3 березня.

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Глава Міноборони зазначив, що застосунок "Армія+" та бойова система DELTA — це сучасні інструменти, які змінюють підхід до управління військами.

Він нагадав, що на початку цього року в Україні запустили проєкт "Звіт про ураження", який дозволив цифровізувати та впорядкувати звітність про результати бойових дій українських захисників.

"У лютому наші воїни показали потужний результат: близько 100 підрозділів прозвітували про ураження 9 000 ворожих об’єктів через "Армія+" із підтвердженням у DELTA", — повідомив Умєров.

А також пояснив, що кожен факт знищення — від піхоти до техніки — фіксується в єдиній бойовій системі.

Відтак, за словами Умєрова, передати звіт можна просто у смартфоні, а підтверджені дані формують аналітику для Генштабу. Це дозволяє швидко ухвалювати рішення, ефективніше керувати військами та нищити ворога.



"Цифровізація та аналітика — це шлях до перемоги на полі бою", — наголосив очільник оборонного відомства України.

Нагадаємо, що нещодавно заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що українські війська стали частіше використовувати застосунок "Армія+". За її словами, кількість військових частин, які активно використовують додаток "Армія+" для обробки рапортів, зросла вдвічі з початку року.

Крім того, раніше у Генштабі ЗСУ розповідали, які війська найчастіше користуються додатком "Армія+".