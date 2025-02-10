Армія+ — які війська найчастіше користуються застосунком

Рапорти в Армія+ — які війська користуються найчастіше
Сухопутні війська Збройних сил стали найкращими в Силах оборони у січні за впровадженням електронних рапортів, які подаються через застосунок Армія+. Лише за січень 100 частин цього роду військ подали і обробили хоча б один рапорт.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Хто найчастіше користується Армія+
У Генштабі розповіли, що лідером стало оперативне командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ — воно подало 12 500 рапортів. Зазначається, що 100% військових частин у складі цього командування опрацьовують рапорти в Армія+.
Також у відомстві назвали п'ять бригад Сухопутних військ, які опрацювали найбільшу кількість рапортів у застосунку, серед них:
- 23 окрема механізована бригада — 1 347 рапортів;
- 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола — 1 113 рапортів;
- 15 окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" — 1 073 рапорти;
- 159 окрема механізована бригада — 692 рапортів;
- 47 окрема артилерійська бригада — 677 рапорти.
У Генштабі нагадали, що електронні рапорти — перший сервіс, який запустився у застосунку Армія+. Станом на зараз там доступно 19 типів рапортів, які подаються за п'ять хвилин та погоджуються командирами через АрміяID.
"Усього за весь час роботи сервісу захисники і захисниці подали 150 000 документів, 65 000 з яких погодили повністю — тобто, майже кожен другий. Найпопулярніші види рапортів: на оздоровчі — 36%, на річну відпустку — 33%, на отримання довідки Ф5 — 17%", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 січня у застосунку Армія+ з'явилися три нові рапорти. У Міноборони кажуть, що це оновлення значно зекономить час військовим.
Також ми писали, що в Армії+ спростили подання рапортів. Відтепер не доведеться повторно вводити дані.
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