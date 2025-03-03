Около 100 подразделений уже отчитались о поражении вражеских объектов через Армия+

Приложение для военных ВСУ "Армия+". Фото: скриншот из видео Минобороны

В феврале около ста подразделений ВСУ отчитались о поражении 9 тысяч вражеских объектов через приложение "Армия+".

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в понедельник, 3 марта.

Читайте также:

ВСУ отчитываются о пораженных объектах РФ через Армия+

Глава Минобороны отметил, что приложение "Армия+" и боевая система DELTA — это современные инструменты, которые меняют подход к управлению войсками.

Он напомнил, что в начале этого года в Украине запустили проект "Отчет о поражении", который позволил цифровизировать и упорядочить отчетность о результатах боевых действий украинских защитников.

"В феврале наши воины показали мощный результат: около 100 подразделений отчитались о поражении 9 000 вражеских объектов через "Армия+" с подтверждением в DELTA", — сообщил Умеров.

А также объяснил, что каждый факт уничтожения — от пехоты до техники — фиксируется в единой боевой системе.

Поэтому, по словам Умерова, передать отчет можно просто в смартфоне, а подтвержденные данные формируют аналитику для Генштаба. Это позволяет быстро принимать решения, эффективнее управлять войсками и уничтожать врага.



"Цифровизация и аналитика — это путь к победе на поле боя", — подчеркнул глава оборонного ведомства Украины.

Напомним, что недавно заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что украинские войска стали чаще использовать приложение "Армия+". По ее словам, количество воинских частей, которые активно используют приложение "Армия+" для обработки рапортов, выросло вдвое с начала года.

Кроме того, ранее в Генштабе ВСУ рассказывали, какие войска чаще всего пользуются приложением "Армия+".