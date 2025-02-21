Електронні рапорти в армії — кількість користувачів Армія+ зростає

Телефон в руках військового. Фото: Армія Inform

Українські війська стали частіше використовувати застосунок Армія+. Кількість військових частин, які активно застосовують Армія+ для обробки рапортів, зросла вдвічі з початку року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, як повідомляє Міноборони України.

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Статистика рапортів через Армія+. Фото: Міноборони України

Якщо у жовтні 2024 року лише 18 частин опрацювали щонайменше 50 рапортів через Армія+, то вже в листопаді таких підрозділів було 46, у грудні – 179, а в січні 2025 року їхня кількість зросла до 309. У лютому цей показник сягнув 475 частин, що свідчить про стрімке впровадження електронного документообігу у війську.

"Загалом понад 1 500 частин впровадили застосунок Армія+ для обігу документів і обробили щонайменше один електронний рапорт. Та коли в частині обробляється по 50 електронних рапортів і більше, значить, вони там стали нормою. Ми прагнемо досягти цього усюди у війську", — сказала Катерина Чорногоренко.

Найактивніше Армія+ використовують підрозділи Сухопутних військ, на них припадає 45% від загальної кількості частин, що активно працюють із сервісом. ТрО обробляє 17% електронних рапортів, а ВМС — 6%.

У Міноборони пригадали, що застосунок Армія+ було запущено 8 серпня 2024 року. Відтоді українські військові подали понад 190 000 рапортів, з яких близько 180 000 вже опрацювали адміністративні служби. Найпопулярніші категорії звернень – рапорти на оздоровлення та щорічну відпустку.

Де звантажити застосунок Армія+

Завантажити застосунок Армія+ можна лише на офіційних платформах Play Market та App Store, а також на офіційній сторінці.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, які війська найчастіше користуються застосунком Армія+.

Також нещодавно Катерина Черногоренко назвала кількість згенерованих направлень на ВЛК через застосунок Резерв+.