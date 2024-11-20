Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Сварщикам "Азов" предлагает хорошую работу — какая зарплата arrow

Сварщикам "Азов" предлагает хорошую работу — какая зарплата

20 ноября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В "Азов" приглашают сварщиков и предлагают хорошую зарплату
Сварщик металла. Иллюстрационное фото: pexels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои ряды специалистов, умеющих сваривать металлические конструкции. Речь идет именно о сварщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
"Азову" нужны сварщики металла - что нужно делать и сколько будут платить - фото 1
Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности сварщика в полку "Азов"

Сварщик должен сваривать металлические конструкции в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций, выполнять ремонтные работы, включая замену и усиление сварных соединений, контролировать качество работы и соответствие стандартам безопасности, производить локальные металлоконструкции.

Требования к кандидату на должность

На работу примут ответственных и внимательных к деталям людей, которые имеют не менее года опыта работы, умеют работать с разными видами сварки (электро, газовая и т.п.), знают и понимают технические чертежи и инструкции.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата – 3 300 гривен. На эту должность могут быть переведены действующие военнослужащие.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия для людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. В полку не хватает операторов радиолокационных станций.

Также в армии нужны начальники складов . Чтобы занять этот пост, нужно на высоком уровне владеть Microsoft Word и Excel. Ежемесячная зарплата будет составлять от 25-125 тысяч гривен.

ВСУ работа полк "Азов" вакансии Рекрутинг фронт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 Обязательная мобилизация женщин в ВСУ — мнение бойца 3 ОШБр

03:26 Сварщикам "Азов" предлагает хорошую работу — какая зарплата

03:17 Киев под угрозой — что сейчас летит на столицу

02:35 Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото

01:32 Во Львове ТЦК отказа оформить отсрочку по почте — что решил суд

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

01:30 Мотивация очень проста — боец из 3 ОШБр дал совет нерешительным

00:58 Трио красавиц сбило ракету Х-101 — Умеров вручил награды

00:30 Где взять характеристику для ТЦК, если гражданин безработный

00:10 Прочь из Украины — премьер Великобритании обратился к Путину

19 ноября 2024

23:50 Россия не смогла сбить ракеты ATACMS — Reuters раскрыло детали

04:30 Обязательная мобилизация женщин в ВСУ — мнение бойца 3 ОШБр

03:26 Сварщикам "Азов" предлагает хорошую работу — какая зарплата

03:17 Киев под угрозой — что сейчас летит на столицу

02:35 Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото

01:32 Во Львове ТЦК отказа оформить отсрочку по почте — что решил суд

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

01:30 Мотивация очень проста — боец из 3 ОШБр дал совет нерешительным

00:58 Трио красавиц сбило ракету Х-101 — Умеров вручил награды

00:30 Где взять характеристику для ТЦК, если гражданин безработный

00:10 Прочь из Украины — премьер Великобритании обратился к Путину

19 ноября 2024

23:50 Россия не смогла сбить ракеты ATACMS — Reuters раскрыло детали

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо