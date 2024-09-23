Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам радіолокаційних станцій

Оператор української РЛС "Фенікс-1". Фото ілюстративне: Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на радіолокаційному обладнанні. Йдеться про операторів радіолокаційних станцій.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 19 вересня.

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки операторів радіолокаційних станцій і вимоги до кандидатів на посаду

Оператори радіолокаційних станцій мають управляти радіолокаційним обладнанням і обслуговувати його.

На роботу запрошують вмотивованих людей, які бажають вчитися і не мають алкогольної чи наркотичної залежності. Перевагу нададуть кандидатам, які раніше працювали на радіолокаційній станції.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія на керівну посаду. У війську бракує начальника складу. Кандидат на цю посаду повинен на високому рівні володіти Microsoft Word та Excel. Щомісячна зарплата становитиме від 25–125 тисяч гривень.

Також у полку потрібні люди, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Йдеться про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату. Аби обійняти цю посаду, треба знати сантехнічні системи водопостачання, каналізації та опалення.