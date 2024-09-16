Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальнику складу

Військовослужбовець "Азова". Фото ілюстративне: hromadske.radio

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи начальника складу. Кандидатам на посаду обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 14 вересня.

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Скриншот повідомлення з Work.ua

Що входить в обов'язки начальника складу

Начальник складу мусить приймати та видавати майно на склад та зі складу, забезпечувати його якісне зберігання, а також вести складську документацію.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують кандидатів, які мають високий рівень володіння Microsoft Word та Excel і готові проходити службу в зоні бойових дій. Досвід роботи начальником складу буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевети військових, які вже проходять службу. Грошове забезпечення становитиме 25–125 тисяч гривень. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.