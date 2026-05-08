ЗСУ відбили 33 штурми окупантів на Покровському напрямку: карта боїв

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують завдавати масштабних втрат російським окупантам: лише за минулу добу ворог втратив на фронті 1130 солдатів, 91 артилерійської системи та 1817 безпілотників. У відповідь на постійні обстріли та авіаудари Сили оборони знищили шість російських пунктів управління та чотири місця скупчення ворожої піхоти.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Новини.LIVE.

Як змінилась ситуація на фронті за минулу добу

Найбільш напруженою ділянкою залишається Покровський напрямок, куди російське командування кидає значну частку своїх ресурсів. Саме там українські оборонці успішно зупинили 33 штурмові дії агресора. Боротьба точилася поблизу низки населених пунктів, зокрема біля Покровська, Торецька, Новоолександрівки, Родинського, Білицького та Гришиного.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Не менш інтенсивний тиск окупанти чинили на Гуляйпільському напрямку, здійснивши 23 атаки в районах Запоріжжя, Чарівного, Добропілля та сусідніх сіл.

Гуляйпільський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас на Лиманському напрямку війська РФ здійснили 13 спроб прорвати оборону біля Ковалівки, Ставків, Діброви, Дробишевого та безпосередньо Лиману.

Лиманський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося десять зіткнень, що супроводжувалися 108 обстрілами позицій. Дев'ять разів ворог йшов у наступ на Костянтинівському напрямку поблизу Іллінівки, Іванопілля та Плещіївки.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Було зафіксовано шість ворожих спроб просунутися на Південно-Слобожанському та Оріхівському напрямках. Чотири атаки ЗСУ впевнено зупинили під Куп'янськом. Ще по три рази агресор намагався тиснути на Олександрівському та Придніпровському напрямках, зокрема цілячись у бік Антонівського мосту та острова Білогрудого. Лише одну наступальну дію зафіксували під Слов'янськом, тоді як Краматорський, Волинський та Поліський напрямки залишалися без активних ворожих штурмів.

Слов'янський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Авіація противника здійснила 99 нальотів, задіявши одну ракету та скинувши майже 300 КАБів. Від бомбардувань найбільше постраждали Велика Писарівка на Сумщині, а також Любицьке, Воздвижівська, Долинка та Верхня Терса Запорізької області.

У відповідь на цей терор українські війська розбили шість командних пунктів, чотири місця скупчення російської піхоти та одну артилерійську систему.

Загальним результатом щоденної важкої роботи українських воїнів стало суттєве скорочення бойових ресурсів ворога. За добу Росія втратила 1130 солдатів, один танк, 17 бронемашин та 91 артилерійську установку. Крім цього, Сили оборони знищили дві РСЗВ, п'ять систем протиповітряної оборони, вісім наземних роботизованих комплексів, 334 автомобілі, одну одиницю спеціальної техніки та 1817 безпілотних апаратів.

Нещодавно, як писав Новини.LIVE, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що станом на 7 травня росіяни посилили штурми на кількох напрямках. Найзапекліші бої тривають на Покровському та Гуляйпільському відтинку фронту.

Водночас президент Володимир Зеленський зазначав, що у квітні ЗСУ змогли значно покращити свої атаки дронами на середню відстань. Завдяки атакам вдалося ліквідувати понад 35 тисяч російських військових.

Попри заклики до перемир'я Росія продовжує атакувати Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ лише за минулу добу окупанти застосували 67 дронів.