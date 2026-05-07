Головна Штаб Росіяни активні одразу на трьох напрямках фронту: де затишшя

Росіяни активні одразу на трьох напрямках фронту: де затишшя

Дата публікації: 7 травня 2026 09:05
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОПУ

Протягом минулої доби російські війська застосували проти України рекордну кількість техніки на фронті, випустивши понад 9 тисяч дронів-камікадзе та 256 керованих авіабомб. Найзапекліші бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках, проте Сили оборони успішно стримують ворога, ліквідувавши за день 890 окупантів та знищивши понад 60 артилерійських систем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 7 травня

Російська армія продовжує масштабний наступ, використовуючи величезну кількість авіації та безпілотників. За вчорашній день ворог скинув на українські позиції та мирні міста 256 керованих авіабомб (КАБ) та запустив понад 9317 дронів-камікадзе.

Окупанти також не припиняють артилерійські обстріли — зафіксовано майже 2700 ударів, частина з яких прийшлася на населені пункти Сумської області, зокрема Товстодубове та Голубівку.

Найгарячішою точкою фронту залишається Покровський напрямок, де наші захисники відбили 29 штурмів. Ворог намагався просунутися в бік Покровська, Родинського та Новоолександрівки, але зустрів жорсткий опір.

Покровський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Висока активність окупантів зафіксована і на Гуляйпільському напрямку — там відбулася 21 атака. Росіяни намагалися штурмувати райони Злагоди та Добропілля, рухаючись у бік Прилук та Гіркого.

Гуляйпільський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На інших ділянках фронту бої також не вщухають. По 17 атак зафіксовано на Лиманському, Костянтинівському та Південно-Слобожанському напрямках (район Вовчанська та Липців).

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку захисники відбили 10 атак ворога. Водночас на Слов'янському та Краматорському напрямках загарбники вчора активних штурмів не проводили.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На півдні, зокрема на Оріхівському та Придніпровському напрямках, було зупинено по дві спроби ворожого просування.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Попри шалений тиск, Сили оборони продовжують ефективно нищити техніку та живу силу загарбників. За добу авіація та ракетні війська України уразили дев'ять районів скупчення ворога, артилерійську систему та ще один важливий об'єкт противника.

Загальні втрати росіян за добу склали 890 осіб. Також ворог втратив величезну кількість техніки: знищено 61 артилерійську систему, дві системи ППО та понад 1850 безпілотників.

Сили оборони вивели з ладу 233 одиниці автомобільної техніки. Крім того, серед знищеного є шість броньованих машин та чотири наземні роботизовані комплекси.

Раніше Новини.LIVE писали про реакцію Генштабу ЗСУ на чутки та заяву з боку росіян, що вони нібито просунулися на Сумщині. Українські військові заявили, що інформація не відповідає дійсності.

Окремо про результати квітневих боїв висловився Володимир Зеленський. Він зазначив, що українським військам у квітні вдалося вдвічі наростити кількість уражень противника на фронті на дистанції понад 20 кілометрів.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
