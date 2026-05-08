ВСУ отбили 33 штурма оккупантов на Покровском направлении: карта боев

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украинские военные продолжают наносить масштабные потери российским оккупантам: только за минувшие сутки враг потерял на фронте 1130 солдат, 91 артиллерийскую систему и 1817 беспилотников. В ответ на постоянные обстрелы и авиаудары Силы обороны уничтожили шесть российских пунктов управления и четыре места скопления вражеской пехоты.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Новини.LIVE.

Как изменилась ситуация на фронте за минувшие сутки

Наиболее напряженным участком остается Покровское направление, куда российское командование бросает значительную долю своих ресурсов. Именно там украинские защитники успешно остановили 33 штурмовые действия агрессора. Борьба шла вблизи ряда населенных пунктов, в частности возле Покровска, Торецка, Новоалександровки, Родинского, Белицкого и Гришино.

Покровское направление.

Не менее интенсивное давление оккупанты оказывали на Гуляйпольском направлении, осуществив 23 атаки в районах Запорожья, Чаривного, Доброполья и соседних сел.

Гуляйпольское направление фронта.

В то же время на Лиманском направлении войска РФ осуществили 13 попыток прорвать оборону возле Ковалевки, Ставков, Дибровы, Дробышево и непосредственно Лимана.

Лиманское направление фронта.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять столкновений, сопровождавшихся 108 обстрелами позиций. Девять раз враг шел в наступление на Константиновском направлении вблизи Ильиновки, Иванополье и Плещеевки.

Южно-Слобожанское направление.

Было зафиксировано шесть вражеских попыток продвинуться на Южно-Слобожанском и Ореховском направлениях. Четыре атаки ВСУ уверенно остановили под Купянском. Еще по три раза агрессор пытался давить на Александровском и Приднепровском направлениях, в частности целясь в сторону Антоновского моста и острова Белогрудого. Только одно наступательное действие зафиксировали под Славянском, тогда как Краматорское, Волынское и Полесское направления оставались без активных вражеских штурмов.

Славянское направление фронта.

Авиация противника совершила 99 налетов, задействовав одну ракету и сбросив почти 300 КАБов. От бомбардировок больше всего пострадали Большая Писаревка Сумской области, а также Любицкое, Воздвижевская, Долинка и Верхняя Терса Запорожской области.

В ответ на этот террор украинские войска разбили шесть командных пунктов, четыре места скопления российской пехоты и одну артиллерийскую систему.

Общим результатом ежедневной тяжелой работы украинских воинов стало существенное сокращение боевых ресурсов врага. За сутки Россия потеряла 1130 солдат, один танк, 17 бронемашин и 91 артиллерийскую установку. Кроме этого, Силы обороны уничтожили две РСЗО, пять систем противовоздушной обороны, восемь наземных роботизированных комплексов, 334 автомобиля, одну единицу специальной техники и 1817 беспилотных аппаратов.

Недавно, как писал Новини.LIVE, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что по состоянию на 7 мая россияне усилили штурмы на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском отрезке фронта.

В то же время президент Владимир Зеленский отмечал, что в апреле ВСУ смогли значительно улучшить свои атаки дронами на среднее расстояние. Благодаря атакам удалось ликвидировать более 35 тысяч российских военных.

Несмотря на призывы к перемирию Россия продолжает атаковать Украину. По данным Воздушных сил ВСУ только за минувшие сутки оккупанты применили 67 дронов.