Росія за ніч випустила 67 дронів: кілька БпЛА досягли цілей

Українські військові тримають дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія знову масовано атакувала Україну десятками безпілотників, серед яких були "Шахеди", "Гербери" та дрони-імітатори. Протиповітряна оборона успішно збила та подавила 56 апаратів, проте 11 дронів усе ж змогли прорватися та влучити у вісім різних об'єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни завдали удару по Україні дронами за останню добу

Російські війська влаштували нову повітряну атаку, яка тривала з 18:00 7 травня і до ранку 8 травня. Ворог використав 67 безпілотників. Запускали їх із Криму та кількох російських регіонів.

Станом на 08:00 ранку на сході та півдні України вдалося збити або подавити 56 ворожих безпілотників.

Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За інформацією військових, 11 російських дронів змогли обійти нашу оборону та вдарили по об'єктах на вісьмох локаціях. Також відомо, що уламки від збитих безпілотників впали ще на семи локаціях, інформація про наслідки там наразі уточнюється.

Читайте також:

Новини.LIVE писали про реакцію президента Володимира Зеленського на російські удари по Україні попри обіцянки про перемир'я. Російські війська почали штурмувати один з напрямків.

Росія атакувала Україну й учора, 7 травня. За даними ПС ЗСУ за минулу добу використали 102 дрони.

Та під атакою опинилась не лише Україна. у четвер, 7 травня, в Латвії заявили про падіння двох російських дронів по території країни. Один з БпЛА звалився на нафтобазу.