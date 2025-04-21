Бригада Азов пропонує гарну зарплату стрільцям на фронті

Знищувати окупантів РФ за гарні гроші — в "Азові" є вакансія
Бригада "Азов" запрошує на службу міцних чоловіків. Відкрилась вакансія на посаду "стрілець". Кандидат має бути у добрій фізичній формі, бажано — з бойовим досвідом. Грошове забезпечення стрільця — до 125 000 грн на місяць.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Особливості військової служби у бригаді "Азов"
Азовці не уточнюють, який саме фронт робіт буде у стрільця. Зазначається лише, що військовослужбовець виконуватиме бойові задачі у складі підрозділу.
Умови служби:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- під час служби в зоні бойових дій нараховується грошова надбавка в розмірі 3 300 грн/день.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.
Також ми повідомляли, що бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Бажаючі влаштуватися повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.
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