Бригада Азов пропонує гарну зарплату стрільцям на фронті

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" запрошує на службу міцних чоловіків. Відкрилась вакансія на посаду "стрілець". Кандидат має бути у добрій фізичній формі, бажано — з бойовим досвідом. Грошове забезпечення стрільця — до 125 000 грн на місяць.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Особливості військової служби у бригаді "Азов"

Азовці не уточнюють, який саме фронт робіт буде у стрільця. Зазначається лише, що військовослужбовець виконуватиме бойові задачі у складі підрозділу.

Умови служби:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

під час служби в зоні бойових дій нараховується грошова надбавка в розмірі 3 300 грн/день.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.

Також ми повідомляли, що бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Бажаючі влаштуватися повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.