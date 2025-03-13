Робота в Азов — які умови пропонують електрозварникам

"Азову" потрібні електрозварники — скільки платять
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Кандидатам на посаду необхідно мати досвід роботу від 1 року, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень.
Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 11 березня, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків електрозварників буде входити:
- виконання зварювальних робіт для ремонту, або модернізації броньованої та автомобільної техніки;
- зварювання металевих конструкцій та корпусів броньованих машин;
- вміння працювати та знати принцип роботи: Дуговий, Напівавтоматичний, MMA, TIG, MIG-MAGН;
- навички проектування металоконструкцій.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- досвід роботи електрозварником;
- придатність до військової служби за станом здоровʼя та морально-психологічними якостями;
- готовність розвиватися та вдосконалювати свої навички;
- відповідальність, пунктуальність;
- готовність працювати в зоні бойових дій.
У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" шукає фахівців, які готові надати медичну допомогу в бойових умовах. Мова йде про санітарів групи спецпризначення.
Також бійці пропонують роботу танкістам. Зокрема, "Азов" розглядає навіть тих кандидатів, у яких немає бойового досвіду. Головне — мати вмотивованість.
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