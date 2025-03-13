Робота в Азов — які умови пропонують електрозварникам

Чоловік працює зварювальним апаратом. Фото: freepik.com

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Кандидатам на посаду необхідно мати досвід роботу від 1 року, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 11 березня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків електрозварників буде входити:

виконання зварювальних робіт для ремонту, або модернізації броньованої та автомобільної техніки;

зварювання металевих конструкцій та корпусів броньованих машин;

вміння працювати та знати принцип роботи: Дуговий, Напівавтоматичний, MMA, TIG, MIG-MAGН;

навички проектування металоконструкцій.

Підійде кандидат на посаду, який має:

досвід роботи електрозварником;

придатність до військової служби за станом здоровʼя та морально-психологічними якостями;

готовність розвиватися та вдосконалювати свої навички;

відповідальність, пунктуальність;

готовність працювати в зоні бойових дій.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" шукає фахівців, які готові надати медичну допомогу в бойових умовах. Мова йде про санітарів групи спецпризначення.

Також бійці пропонують роботу танкістам. Зокрема, "Азов" розглядає навіть тих кандидатів, у яких немає бойового досвіду. Головне — мати вмотивованість.