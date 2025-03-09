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"Азов" шукає водіїв з правами категорії С та СЕ — скільки платять

9 березня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують водіям з правами категорії С/СЕ
Військовий водій вантажного автомобіля. Фото: АрміяInform
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує шукає на роботу водіїв, які мають водійське посвідчення категорії С/СЕ. Кандидатам на посаду необхідно мати досвід водіння від 1 року, а також навички у сфері ремонту транспортних засобів. За виконання робіт заробітна плата становитиме від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована у суботу, 8 березня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія водія у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків водіїв буде входити:

  • ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);
  • керування легковими транспортними засобами;
  • керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • водійські права категорії С/СЕ та досвід водіння від 1-го року;
  • досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;
  • вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;
  • досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах теж буде перевагою.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій
  • нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригаді "Азов" потрібні фахівці, які готові надати медичну допомогу в бойових умовах. Мова йде про санітарів групи спецпризначення.

Також бійці пропонують роботу танкістам. Зокрема, "Азову" розглядає навіть тих кандидатів, які не мають бойового досвіду. Головне — мати вмотивованість.

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