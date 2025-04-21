Бригада Азов предлагает хорошую зарплату стрелкам на фронте

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" приглашает на службу крепких мужчин. Открылась вакансия на должность "стрелок". Кандидат должен быть в хорошей физической форме, желательно — с боевым опытом. Денежное обеспечение стрелка — до 125 000 грн в месяц.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Особенности военной службы в бригаде "Азов"

Азовцы не уточняют, какой именно фронт работ будет у стрелка. Отмечается лишь, что военнослужащий будет выполнять боевые задачи в составе подразделения.

Условия службы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

во время службы в зоне боевых действий начисляется денежная надбавка в размере 3 300 грн/день.

Напомним, недавно мы писали, что кроме этой вакансии "Азов" приглашает на работу электросварщиков. Для устройства необходимо иметь опыт работы, пригодность к военной службе и готовность работать в зоне боевых действий.

Также мы сообщали, что бойцы предлагают работу водителям с правами категории С и СЕ. Желающие устроиться должны иметь опыт вождения и навыки ремонта транспортных средств.