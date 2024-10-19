Мобілізація жінок в Україні — коли потрібно проходити ВЛК

Жінки в ЗСУ. Фото: "Вечірній Київ"

В Україні жінки можуть приєднатися до лав Сил оборони лише за умови добровільної згоди. Однак ті, хто здобув медичну чи фармацевтичну освіти, повинні стати на облік, якщо хочуть працювати за спеціальністю.

Про це повідомляють "Факти ICTV", які опитали експертів, у суботу, 19 жовтня.

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Якщо військовозобов'язана особа не перебувала на військовому обліку, то для визначення її придатності до військової служби та ухвалення рішення щодо постановки на облік або виключення з нього, необхідно пройти військово-лікарську комісію.

Мобілізація жінок здійснюється виключно на добровільних засадах за їхньою згодою.

"Так, згідно з ч. 12 ст. 1 Закону України Про військовий обовʼязок і військову службу, жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку", — кажуть адвокати АРЕС Владислав Зайцев та Євген Промський.

Нагадаємо, державні органи та підприємства можуть отримати відмову в бронюванні працівника від мобілізації, якщо його дані відсутні в реєстрі "Оберіг".

Також секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко прокоментував пропозицію щодо зниження мобілізаційного віку до 20 років.