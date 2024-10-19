Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Жінки на військовому обліку — коли потрібно проходити ВЛК arrow

Жінки на військовому обліку — коли потрібно проходити ВЛК

19 жовтня 2024 18:36
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація жінок в Україні — коли потрібно проходити ВЛК
Жінки в ЗСУ. Фото: "Вечірній Київ"
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні жінки можуть приєднатися до лав Сил оборони лише за умови добровільної згоди. Однак ті, хто здобув медичну чи фармацевтичну освіти, повинні стати на облік, якщо хочуть працювати за спеціальністю.

Про це повідомляють "Факти ICTV", які опитали експертів, у суботу, 19 жовтня.

Читайте також:

ВЛК для жінок в Україні

Якщо військовозобов'язана особа не перебувала на військовому обліку, то для визначення її придатності до військової служби та ухвалення рішення щодо постановки на облік або виключення з нього, необхідно пройти військово-лікарську комісію.

Мобілізація жінок здійснюється виключно на добровільних засадах за їхньою згодою.

"Так, згідно з ч. 12 ст. 1 Закону України Про військовий обовʼязок і військову службу, жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку", — кажуть адвокати АРЕС Владислав Зайцев та Євген Промський.

Нагадаємо, державні органи та підприємства можуть отримати відмову в бронюванні працівника від мобілізації, якщо його дані відсутні в реєстрі "Оберіг".

Також секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко прокоментував пропозицію щодо зниження мобілізаційного віку до 20 років

Україна мобілізація ВЛК жінки ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:28 Загроза великої війни — Єрмак звернувся до Заходу із закликом діяти

19:25 Динамо з дублем Ваната та автоголом Михавка розгромило Оболонь — відео

19:25 Залужний пояснив, що означають "істеричні конвульсії" ворога

19:20 У МЗС заявили, що Росія все частіше обстрілює Курську область

19:17 У Садового пояснили, чому не погодили зведення нових магазинів під Львовом

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

19:05 Росіяни завдали два удари по Запоріжжю — деталі від ОВА

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

18:50 У США заявили про стурбованість щодо участі Північної Кореї у війні на боці Росії

18:36 Жінки на військовому обліку — коли потрібно проходити ВЛК

18:31 "Резерв+" немає ботів техпідтримки у Telegram — у Міноборони заявили про фейки

19:28 Загроза великої війни — Єрмак звернувся до Заходу із закликом діяти

19:25 Динамо з дублем Ваната та автоголом Михавка розгромило Оболонь — відео

19:25 Залужний пояснив, що означають "істеричні конвульсії" ворога

19:20 У МЗС заявили, що Росія все частіше обстрілює Курську область

19:17 У Садового пояснили, чому не погодили зведення нових магазинів під Львовом

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

19:05 Росіяни завдали два удари по Запоріжжю — деталі від ОВА

18:50 У США заявили про стурбованість щодо участі Північної Кореї у війні на боці Росії

18:36 Жінки на військовому обліку — коли потрібно проходити ВЛК

18:31 "Резерв+" немає ботів техпідтримки у Telegram — у Міноборони заявили про фейки

18:26 Кучеряві пелікани прилетіли на Одещину — фото

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують