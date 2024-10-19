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Зниження призовного віку до 20 — Костенко зробив різку заяву

19 жовтня 2024 15:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Костенко підтримав зниження мобілізаційного віку до 20 років
Секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки Роман Костенко відреагував на пропозицію знизити мобілізаційний вік до 20 років. За його словами, якщо Конституцією визначено, що людина з 21 може стати депутатом, то солдатом з 20 також може бути.

Про це Роман Костенко сказав для NV у суботу, 19 жовтня.

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"Якщо Конституцією визначено, що людина з 21 року може стати депутатом, то солдатом з 20 вона також може стати", — наголосив нардеп.

Він наголосив, що це винятково його позиція. За словами Костенка, питання нардеп обговорював із конгресменами під час неофіційних розмов. 

"Але я ніколи не казав, що всіх за вуха — і в армію. Я казав, що давайте мотивувати молодь, зокрема, фінансово. Щоб вона йшла і допомагала нам на полі бою", — зазначив він.

Нардеп додав, що не підтримує так звану "бусифікацію", оскільки, вона точно не мотивує.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що підвищена мотивація громадян приєднуватися до армії пов'язана з прийняттям нового закону про мобілізацію.

Також тепер представники ТЦК та СП зобов'язані перевіряти військово-облікові документи чоловіків за допомогою відеофіксації.

Україна мобілізація українці нардепи Роман Костенко

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