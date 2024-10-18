Які обов'язки виконуватимуть жінки у війську у разі, якщо їх мобілізація стане обов'язковою

Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: hromadske.radio

Станом на жовтень 2024 року в Україні військовозобов'язаними є лише деякі категорії жінок, однак у разі загострення бойових дій може виникнути потреба в загальній мобілізації українців обох статей.

В інтерв'ю 24 каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в четвер, 17 жовтня, розповів, які обов'язки виконуватимуть у війську жінки, якщо їх призиватимуть на службу.

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Думка експерта щодо мобілізації жінок в Україні

Олександр Коваленко зазначив, що у 2025 році головною проблемою України буде величезна кількість особового складу росіян. Росіян воюватиме переважно людським ресурсом, а не танками чи ББМ. Перемогти українцям вдасться лише у разі підвищення можливостей щодо знищення особового складу противника. На думку військового оглядача, якщо зараз українці щомісяця знищують 30–35 тисяч росіян, то наступного року ця кількість має зрости до 45–50 тисяч.

Якщо задля протидії росіянам доведеться мобілізувати жінок, вони здебільшого виконуватимуть завдання в тилу.

"Жінок у штурмові дії ніхто не відправлятиме, але для виконання відповідного функціоналу в тилу, безумовно, необхідно буде мобілізувати і жіночий потенціал", — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман теж вважає, що для мобілізованих жінок знайдеться робота поза межами лінії бойового зіткнення. Зокрема, їх можуть використати у веденні документообігу, наданні військової допомоги та організації зв’язку.

Також Олексій Гетьман зазначав, що для поповнення війська Україні постійно потрібні люди, однак мобілізація жінок все одно є малоймовірною. Спершу краще попрацювати з ухилянтами.