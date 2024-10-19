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Женщины на военном учете — когда нужно проходить ВВК

19 октября 2024 18:36
Виктория Козырь - редактор
Мобилизация женщин в Украине — когда нужно проходить ВВК
Женщины в ВСУ. Фото: "Вечерний Киев"
Виктория Козырь - редактор

В Украине женщины могут присоединиться к рядам Сил обороны только при условии добровольного согласия. Однако те, кто получил медицинское или фармацевтическое образования, должны стать на учет, если хотят работать по специальности.

Об этом сообщают "Факты ICTV", которые опросили экспертов, в субботу, 19 октября.

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Если военнообязанное лицо не состояло на воинском учете, то для определения его пригодности к военной службе и принятия решения о постановке на учет или исключения из него, необходимо пройти военно-врачебную комиссию.

Мобилизация женщин осуществляется исключительно на добровольных началах с их согласия.

"Так, согласно ч. 12 ст. 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, женщин, состоящих на воинском учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке", — говорят адвокаты АРЕС Владислав Зайцев и Евгений Промский.

Напомним, государственные органы и предприятия могут получить отказ в бронировании работника от мобилизации, если его данные отсутствуют в реестре "Оберіг".

Также секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко прокомментировал предложение о снижении мобилизационного возраста до 20 лет.

Украина мобилизация ВВК женщины ВСУ

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