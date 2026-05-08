Зеленський приїхав на фронт: попри перемир'я РФ не зменшила штурмів

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які тримають оборону на Олександрійському напрямку. Попри оголошене припинення вогню російські війська не зменшили інтенсивності штурмових дій.

Зеленський зустрівся з військовими на фронті

"Сьогодні зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку", — розповів президент.

Він заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського про ситуацію на передовій. Попри оголошене припинення вогню російські війська не зменшили інтенсивності штурмових дій.

Також Зеленький поговорив з командиром бригади про оперативну обстановку в смузі оборони 31-ї ОМБр. Разом з командирами батальйонів і рот президент обговорив особливості служби іноземців у бригаді, розвиток НРК та підтримку напряму інновацій.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів.

