Зеленський приїхав на фронт: попри перемир'я РФ не зменшила штурмів
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які тримають оборону на Олександрійському напрямку. Попри оголошене припинення вогню російські війська не зменшили інтенсивності штурмових дій.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.
Зеленський зустрівся з військовими на фронті
"Сьогодні зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку", — розповів президент.
Він заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського про ситуацію на передовій. Попри оголошене припинення вогню російські війська не зменшили інтенсивності штурмових дій.
Також Зеленький поговорив з командиром бригади про оперативну обстановку в смузі оборони 31-ї ОМБр. Разом з командирами батальйонів і рот президент обговорив особливості служби іноземців у бригаді, розвиток НРК та підтримку напряму інновацій.
Крім того, Володимир Зеленський відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів.
Як писали Новини.LIVE, раніше Олександр Сирський розповідав, що РФ планує виготовити понад 7 млн FPV-дронів та 7,8 млн бойових частин для безпілотників різних типів у 2026 році. Також ворог масштабує війська БпС, копіюючи українські технологічні й тактичні рішення.
Водночас в "Азові" повідомляли про повернення до Маріуполя. Військові патрулюють тимчасово окуповане місто за допомогою розвідувально-ударних комплексів.