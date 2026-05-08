"Азов" заявив про повернення до Маріуполя: місто патрулюють з неба

Дата публікації: 8 травня 2026 13:16
Українські військові готують дрон до запуску. Фото: Армія Inform

Пілоти 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" вже патрулюють тимчасово окупований Маріуполь за допомогою розвідувально-ударних комплексів. Військові контролюють дороги та логістику російських сил на глибину до 160 км від лінії фронту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на 1-й корпуск НГУ "Азов". 

"Азов" патрулює Маріуполь

В "Азові" розповіли, що в об'єктиви розвідувальних комплексів потрапляють військові цілі окупантів у самому Маріуполі та на його околицях. Російські війська використовують міські дороги для перекидання особового складу, техніки та іншого військового обладнання.

У підрозділі наголосили, що продовжують формувати так звану "санітарну зону" для російської логістики, а глибина ударів надалі лише збільшуватиметься.

"Азов" також заявив, що вже повернувся до рідного Маріуполя — наразі з повітря. Водночас у корпусі натякнули на подальше розширення своїх можливостей.

"Азов" вже патрулює рідний Маріуполь. Поки з неба. Але далі буде", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Владислава Волошина, у Гуляйполі Запорізької області вже не залишилось жодного вцілілого будинку. За його словами, населений пункт фактично знищений, а повідомлення про "мирне життя" там не відповідають реальності. 

Водночас Олександр Сирський повідомляв, що у 2026 році Росія планує виробляти 7,3 млн FPV-дронів. Крім того, ворог масштабує війська БпС, копіюючи українські технологічні й тактичні рішення. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
