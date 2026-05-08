Зеленский приехал на фронт: несмотря на перемирие РФ не уменьшила штурмы

Зеленский приехал на фронт: несмотря на перемирие РФ не уменьшила штурмы

Дата публикации 8 мая 2026 14:25
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными, которые держат оборону на Александрийском направлении. Несмотря на объявленное прекращение огня российские войска не уменьшили интенсивности штурмовых действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Зеленский встретился с военными на фронте

"Сегодня встретился с воинами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая держит оборону на Александровском направлении", — рассказал президент.

Он заслушал доклад Главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой. Несмотря на объявленное прекращение огня российские войска не уменьшили интенсивности штурмовых действий.

Также Зеленький поговорил с командиром бригады об оперативной обстановке в полосе обороны 31-й ОМБр. Вместе с командирами батальонов и рот президент обсудил особенности службы иностранцев в бригаде, развитие НРК и поддержку направления инноваций.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II-III степеней.

Как писали Новини.LIVE, ранее Александр Сырский рассказывал, что РФ планирует изготовить более 7 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей для беспилотников различных типов в 2026 году. Также враг масштабирует войска БПС, копируя украинские технологические и тактические решения.

В то же время в "Азове" сообщали о возвращении в Мариуполь. Военные патрулируют временно оккупированный город с помощью разведывательно-ударных комплексов.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
