Зеленский приехал на фронт: несмотря на перемирие РФ не уменьшила штурмы
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными, которые держат оборону на Александрийском направлении. Несмотря на объявленное прекращение огня российские войска не уменьшили интенсивности штурмовых действий.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.
Зеленский встретился с военными на фронте
"Сегодня встретился с воинами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая держит оборону на Александровском направлении", — рассказал президент.
Он заслушал доклад Главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой. Несмотря на объявленное прекращение огня российские войска не уменьшили интенсивности штурмовых действий.
Также Зеленький поговорил с командиром бригады об оперативной обстановке в полосе обороны 31-й ОМБр. Вместе с командирами батальонов и рот президент обсудил особенности службы иностранцев в бригаде, развитие НРК и поддержку направления инноваций.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II-III степеней.
