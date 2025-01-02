Зеленський підписав закон про демобілізацію деяких військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11531, який розширює права військовослужбовців на демобілізацію. Документ поширює це право і на випадки загибелі чи зникнення неповнорідних братів та сестер, які мають спільного лише одного з батьків.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України у четвер, 2 січня.

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Скриншот закону

Що відомо про закон

Як відомо, раніше його мали лише військові, чиї повнорідн брати чи сестри, ті, які мають спільних обох батьків, загинули, зникли безвісти або потрапили в полон.

Закон забезпечує більш широкий підхід до підтримки родин військових. Розширення цього права враховує різні сімейні обставини, що дозволяє більшій кількості військовослужбовців повернутися до родини у трагічних випадках.

"Прийняття законопроєкту відновить права військовослужбовців на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри", — йдеться в пояснювальній записці до закону.

Нагадаємо, керівники та уповноважені особи компаній тепер можуть онлайн анулювати бронювання військовозобов’язаних працівників на порталі "Дія". На результат чекати потрібно близько доби.

Також в Україні дозволили бронювати священників від мобілізації.