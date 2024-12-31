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У Дії тепер можна анулювати бронювання — для чого це потрібно

31 грудня 2024 13:04
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Анулювати бронювання через Дію — в Україні запустили нову послугу
Додаток "Дія". Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Керівники та уповноважені особи компаній тепер можуть онлайн анулювати бронювання військовозобов’язаних працівників на порталі "Дія". На результат чекати потрібно близько доби.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри у вівторок, 31 грудня.

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Для чого потрібна функція

Розробники "Дії" зазначають, що ця функція дозволяє анулювати відстрочку заброньованому працівнику та надати іншому.

"Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому — онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній", — йдеться у повідомленні.

Як скористатися послугою:

  • Авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи.
  • Виберіть послугу "Анулювання бронювання працівників".
  • Подайте заяву з даними про працівників на розбронювання.
  • Перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом.
  • Очікуйте результат протягом доби — на електронній пошті та в особистому кабінеті.
     

Наголошується, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. А якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично. 

Раніше ми писали про те, що в Україні дозволили бронювання ще однієї категорії громадян.

Також ми повідомляли, що відновлено бронювання працівників через "Дію".

Дія мобілізація бронювання відстрочка єБронювання Бронь від мобілізації

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