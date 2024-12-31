Анулювати бронювання через Дію — в Україні запустили нову послугу

У Дії тепер можна анулювати бронювання — для чого це потрібно
Керівники та уповноважені особи компаній тепер можуть онлайн анулювати бронювання військовозобов’язаних працівників на порталі "Дія". На результат чекати потрібно близько доби.
Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри у вівторок, 31 грудня.
Для чого потрібна функція
Розробники "Дії" зазначають, що ця функція дозволяє анулювати відстрочку заброньованому працівнику та надати іншому.
"Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому — онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній", — йдеться у повідомленні.
Як скористатися послугою:
- Авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи.
- Виберіть послугу "Анулювання бронювання працівників".
- Подайте заяву з даними про працівників на розбронювання.
- Перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом.
- Очікуйте результат протягом доби — на електронній пошті та в особистому кабінеті.
Наголошується, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. А якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.
Раніше ми писали про те, що в Україні дозволили бронювання ще однієї категорії громадян.
Також ми повідомляли, що відновлено бронювання працівників через "Дію".
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