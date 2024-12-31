Анулювати бронювання через Дію — в Україні запустили нову послугу

Додаток "Дія". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Керівники та уповноважені особи компаній тепер можуть онлайн анулювати бронювання військовозобов’язаних працівників на порталі "Дія". На результат чекати потрібно близько доби.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри у вівторок, 31 грудня.

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Для чого потрібна функція

Розробники "Дії" зазначають, що ця функція дозволяє анулювати відстрочку заброньованому працівнику та надати іншому.

"Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому — онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній", — йдеться у повідомленні.

Як скористатися послугою:

Авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи.

Виберіть послугу "Анулювання бронювання працівників".

Подайте заяву з даними про працівників на розбронювання.

Перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом.

Очікуйте результат протягом доби — на електронній пошті та в особистому кабінеті.



Наголошується, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. А якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

Раніше ми писали про те, що в Україні дозволили бронювання ще однієї категорії громадян.

Також ми повідомляли, що відновлено бронювання працівників через "Дію".