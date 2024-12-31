Закон про відстрочку та демобілізацію: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, підписав закон про відстрочку від мобілізації та демобілізацію. Тепер українців, які були в російському полоні, зможуть служити в армії лише за власним бажанням.

Про це йдеться в картці законопроєкту 12104.

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Відстрочка та демобілізація

Згідно з текстом закону, від мобілізації будуть звільнені громадяни, яких збройна агресія Росії позбавила особистої свободи — вони перебували у російському полоні. Такі особи можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням.

Також відстрочку від мобілізації отримають люди, рідні яких вважаються зниклими безвісти чи загинули на війні. Йдеться про близьких родичів: чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, матір або рідних братів і сестер.

Зазначимо, що Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт ще 20 листопада 304 голосами "за".

Нагадаємо, керівники та уповноважені особи компаній тепер можуть онлайн анулювати бронювання військовозобов’язаних працівників на порталі "Дія". На результат чекати потрібно близько доби.

Також в Україні дозволили бронювати священників від мобілізації.