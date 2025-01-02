Зеленский подписал закон о демобилизации некоторых военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11531, расширяющий права военнослужащих на демобилизацию. Документ распространяет это право и на случаи гибели или исчезновения несовершеннородных братьев и сестер, имеющих общего только одного родителя.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины в четверг, 2 января.

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Скриншот закона

Что известно о законе

Как известно, раньше его имели только военные, чьи полнородные братья или сестры, имеющие общих обоих родители, погибли, пропали без вести или попали в плен.

Закон обеспечивает более широкий подход к поддержке семей военных. Расширение этого права учитывает различные семейные обстоятельства, что позволяет большему числу военнослужащих вернуться в семью в трагических случаях.

"Принятие законопроекта восстановит права военнослужащих на увольнение с военной службы во время действия военного положения по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры", — говорится в пояснительной записке к закону.

Напомним, руководители и уполномоченные лица компаний теперь могут аннулировать бронирование военнообязанных работников на портале "Дія". Результата ждать нужно около суток.

Также в Украине разрешили бронировать священников от мобилизации.