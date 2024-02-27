Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Заместитель командира ВСУ объяснил, как поощрять мужчин в Украине к мобилизации arrow

Заместитель командира ВСУ объяснил, как поощрять мужчин в Украине к мобилизации

27 февраля 2024 07:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Заместитель командира ВСУ объяснил, как поощрять мужчин в Украине к мобилизации
Украинские военные в строю. Иллюстративное фото: galinfo.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Заместитель командира 23-го отдельного батальона специального назначения Вооруженных сил, военный, который с первых дней полномасштабного вторжения на фронте, Дмитрий Бутенко объяснил свое видение мобилизации в Украине. По его словам, чтобы как можно больше мужчин уходило на службу в армию, нужно проводить просветительскую работу, рассказывать, объяснять, почему сейчас важно идти на передовую.

Об этом военный рассказал в интервью Радио Свобода.

Бутенко объяснил свое видение мобилизации в Украине

На вопрос о новом законопроекте о мобилизации заместитель командира объяснил, что его совсем не интересует деятельность парламента и он не знает, на какой стадии сейчас документ.

"Я не знаю, что происходит с законопроектом о мобилизации. Я настолько оторван от тех новостей... и неинтересно читать, что происходит в кулуарах", — сказал Бутенко.

Он акцентировал на людях, которые продолжают бояться идти на фронт, у них часто бывают разные причины, одна из которых — нехватка оружия на передовой.

"Недавно кто-то писал в соцсетях, что "американцы оружие не дают, кто-то еще оружие не дает, я в такую игру играть не согласен". Я не выдержал, написал: "Ты приезжай. Хочешь американское оружие? Я дам тебе. Хочешь американскую винтовку? Javelin? Ты, главное, приезжай, я тебя научу", — заявил военный.

По мнению Бутенко, чтобы как можно больше мужчин вступали в ряды ВСУ, нужно проводить просветительскую работу, рассказывать и объяснять.

"Тот, кто видел это все своими глазами, тот никогда не скажет, что давайте помиримся, давайте еще что-то. Тот будет понимать, что нет другого варианта. Мы либо победим, либо нас не будет", — подчеркнул военнослужащий.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта народные избранники будут голосовать во втором чтении за закон.

Добавим, глава оборонного комитета Верховной Рады Украины Александр Завитневич рассказал, какова, по его мнению, справедливая мобилизация. Чиновник подчеркнул, что вопрос военного призыва в первую очередь касается ротации защитников.

война
ВСУ
Украина
военный призыв
мобилизация
мужчины
командир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме