Заместитель командира ВСУ объяснил, как поощрять мужчин в Украине к мобилизации

Украинские военные в строю. Иллюстративное фото: galinfo.com.ua

Заместитель командира 23-го отдельного батальона специального назначения Вооруженных сил, военный, который с первых дней полномасштабного вторжения на фронте, Дмитрий Бутенко объяснил свое видение мобилизации в Украине. По его словам, чтобы как можно больше мужчин уходило на службу в армию, нужно проводить просветительскую работу, рассказывать, объяснять, почему сейчас важно идти на передовую.

Об этом военный рассказал в интервью Радио Свобода.

Бутенко объяснил свое видение мобилизации в Украине

На вопрос о новом законопроекте о мобилизации заместитель командира объяснил, что его совсем не интересует деятельность парламента и он не знает, на какой стадии сейчас документ.

"Я не знаю, что происходит с законопроектом о мобилизации. Я настолько оторван от тех новостей... и неинтересно читать, что происходит в кулуарах", — сказал Бутенко.

Он акцентировал на людях, которые продолжают бояться идти на фронт, у них часто бывают разные причины, одна из которых — нехватка оружия на передовой.

"Недавно кто-то писал в соцсетях, что "американцы оружие не дают, кто-то еще оружие не дает, я в такую игру играть не согласен". Я не выдержал, написал: "Ты приезжай. Хочешь американское оружие? Я дам тебе. Хочешь американскую винтовку? Javelin? Ты, главное, приезжай, я тебя научу", — заявил военный.

По мнению Бутенко, чтобы как можно больше мужчин вступали в ряды ВСУ, нужно проводить просветительскую работу, рассказывать и объяснять.

"Тот, кто видел это все своими глазами, тот никогда не скажет, что давайте помиримся, давайте еще что-то. Тот будет понимать, что нет другого варианта. Мы либо победим, либо нас не будет", — подчеркнул военнослужащий.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта народные избранники будут голосовать во втором чтении за закон.

Добавим, глава оборонного комитета Верховной Рады Украины Александр Завитневич рассказал, какова, по его мнению, справедливая мобилизация. Чиновник подчеркнул, что вопрос военного призыва в первую очередь касается ротации защитников.