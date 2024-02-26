Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Стало відомо, коли Рада почне розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію arrow

Стало відомо, коли Рада почне розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію

26 лютого 2024 15:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стало відомо, коли Рада почне розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію
Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: rada.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Народні депутати подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що з 27 лютого документ розглядатиме Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. А вже 6 березня правки розглядатимуть нардепи у Раді.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram в понеділок, 26 лютого.

Верховна Рада розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію 6 березня

Железняк зазначив, що досі у Раді триває зведення правок у законопроєкті про мобілізацію №10449.

За попередньою інформацією, 27 лютого розпочне роботу над законопроєктом оборонний комітет ВР. Загалом було подано 4195 правок. У вівторок документ почнуть готувати до голосування у другому читанні.

"Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді. Так як правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів", — вказав Железняк. 

Скриншот допису Железняка
Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що Президент України Володимир Зеленський не тиснув на парламент щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. За словами народного обранця, голосування відбудеться тоді, як буде проведена робота над правками.

Сам глава держави підкреслив, що нардепи мають розглянути всі правки та дійти до спільного рішення, щоб внормувати мобілізаційних процесів в Україні.

Ярослав Железняк
війна
закон
Україна
голосування
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі