Стало відомо, коли Рада почне розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію

Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: rada.gov.ua

Народні депутати подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що з 27 лютого документ розглядатиме Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. А вже 6 березня правки розглядатимуть нардепи у Раді.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram в понеділок, 26 лютого.

Верховна Рада розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію 6 березня

Железняк зазначив, що досі у Раді триває зведення правок у законопроєкті про мобілізацію №10449.

За попередньою інформацією, 27 лютого розпочне роботу над законопроєктом оборонний комітет ВР. Загалом було подано 4195 правок. У вівторок документ почнуть готувати до голосування у другому читанні.

"Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді. Так як правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів", — вказав Железняк.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що Президент України Володимир Зеленський не тиснув на парламент щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. За словами народного обранця, голосування відбудеться тоді, як буде проведена робота над правками.

Сам глава держави підкреслив, що нардепи мають розглянути всі правки та дійти до спільного рішення, щоб внормувати мобілізаційних процесів в Україні.