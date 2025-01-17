Як подати рапорт в Армія+ — важливе оновлення в додатку

Військовий користується застосунком "Армія+". Ілюстративне фото: armyinform.com.ua

У додатку для військових "Армія+" з'явилися три нові рапорти — на приймання та здавання посади, а також про відпустку через вагітність. Загалом таких документів у застосунку нараховується вже 22. Практика показує, що це оновлення значно зекономить час військовим.

Про це повідомила Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Нові рапорти в додатку "Армія+". Інфографіка: mod.gov.ua

Оновлення в застосунку "Армія+"

"Рапортами на приймання і здавання посади військові підтверджують, що прийняли або здали посаду і обов’язки. Разом з ними може знадобитись акт приймання-здавання посади. Його також можна заповнити і прикріпити у застосунку. Ці рапорти стануть корисним доповненням для сервісу зміни місця служби, який запустився минулого року", — пояснила Черногоренко.

Такі рапорти є одними з 20 найпопулярніших в армії, а до їх появи в додатку військовому доводилося їздити щодо діловодства, що забирало багато часу. Цифровізація такого документа має багато переваг, адже значно спростить рутину бійцям та зменшить паперову роботу.

Заступниця міністра зазначила, що також лише в кілька кліків можна подати запит на відпустку через вагітність та пологи. Відпуск дається на 126 днів — 70 до пологів і 56 після, крім того, його можна продовжити ще на 14 днів, якщо народилося двоє дітей або більше. Важливо зауважити, що всі виплати при цьому зберігаються за військовою.

Нагадаємо, що в додатку "Армія+" спростили подачу рапортів. Така інформація як Армія ID командира чи назва посади, більше не буде автоматично видалятися.

Також в Армія+ проходить опитування для військовослужбовців, яке закінчується вже в п'ятницю, 17 січня. Таким чином кожен може запропонувати свої ідеї в обговоренні важливого питання.