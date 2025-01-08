В Армії+ спростили подання рапорті — в Міноборони пояснили деталі

Військовий з телефоном. Фото ілюстративне: АрміяInform

В додатку "Армія+" спростили подання рапортів. Відтепер не доведеться повторно вводити дані.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 8 січня.

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Подання рапортів в "Армії+"

Інформація, така як Армія ID командира чи назва посади, більше не буде автоматично видалятися. Для їх збереження потрібно перейти в розділ "Налаштування" та вибрати "Військові відомості".

У Міноборони зазначили, що при цьому дані будуть надійно захищені завдяки оновленому криптографічному шифруванню.

"Ми втілили те, про що нас просили неодноразово. Тепер не треба щоразу зберігати дані для заповнення рапортів, що зробить їхнє подання ще швидшим, ніж раніше", — розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, функція доступна у версії 2.1.3 чи вище.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, цього року в "Армії+" з'явиться військове посвідчення. Це буде єдиний електронний документ для всіх військових.

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про введення нової функції в додатку "Армія+". Військовослужбовці матимуть можливість подавати звіти про виконання своїх завдань.