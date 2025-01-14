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В Армія+ запустили опитування для військових — чого стосується

14 січня 2025 13:01
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Армія+ запустили нове опитування — чому важливо долучитись
Військовий тримає в руках телефон. Ілюстративне фото: Армія Inform
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У мобільному застосунку "Армія+" запустили нове опитування для військових. Воно дозволить покращити роботу Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook. 

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Опитування у застосунку в "Армія+"

Умєров повідомив, що кожен військовослужбовець, хто користується застосунком "Армія+", може запропонувати свої ідеї щодо вдосконалення роботи Академії та підтримати одного з п’яти досвідчених кандидатів на посаду її очільника.

За словами міністра, результати цього опитування стануть важливим орієнтиром для системних реформ у ключовому закладі військової освіти України. Опитування стартує сьогодні і триватиме до кінця п’ятниці, 17 січня. 

"Попереду – докорінні зміни, які створять атмосферу поваги, професіоналізму та гідних умов для підготовки майбутніх захисників України. Кожен військовий може стати учасником цих змін і зробити свій внесок у розвиток нашої оборонної освіти", — наголосив очільник Міноборони. 

опитування в застосунку Армія+
Скриншот допису Рустема Умєрова

Нагадаємо, 18 грудня Міноборони звільнило очільника Академії сухопутних військ Павла Ткачука. Таке рішення ухвалили після аудиту в навчальному закладі. 

Вже 13 січня Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді очільників ЗСУ та обговорив з ними призначення нового керівника Академії

Львів опитування військові Армія+ Національна академія сухопутних військ

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