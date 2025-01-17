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Вместо поездок в строевую — в приложении Армия+ важные обновления

17 января 2025 22:38
Виктория Козырь - редактор
Как подать рапорт в Армия+ — важное обновление в приложении
Военный пользуется приложением "Армия+". Иллюстративное фото: armyinform.com.ua
Виктория Козырь - редактор

В приложении для военных "Армия+" появились три новых рапорта — на прием и сдачу должности, а также об отпуске по беременности. Всего таких документов в приложении насчитывается уже 22. Практика показывает, что это обновление значительно сэкономит время военным.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Катерина Черногоренко.

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Новые рапорты в приложении "Армия+". Инфографика: mod.gov.ua
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Обновления в приложении "Армия+"

"Рапортами на прием и сдачу должности военные подтверждают, что приняли или сдали должность и обязанности. Вместе с ними может понадобиться акт приема-сдачи должности. Его также можно заполнить и прикрепить в приложении. Эти рапорты станут полезным дополнением для сервиса смены места службы, который запустился в прошлом году", — пояснила Черногоренко.

Такие рапорты являются одними из 20 самых популярных в армии, а до их появления в приложении военному приходилось ездить по делопроизводству, что отнимало много времени. Цифровизация такого документа имеет много преимуществ, ведь значительно упростит рутину бойцам и уменьшит бумажную работу.

Заместитель министра отметила, что также всего в несколько кликов можно подать запрос на отпуск по беременности и родам. Отпуск дается на 126 дней — 70 до родов и 56 после, кроме того, его можно продлить еще на 14 дней, если родилось двое детей или больше. Важно заметить, что все выплаты при этом сохраняются за военнослужащей.

Напомним, что в приложении "Армия+" упростили подачу рапортов. Такая информация как Армия ID командира или название должности, больше не будет автоматически удаляться.

Также в Армия+ проходит опрос для военнослужащих, который заканчивается уже в пятницу, 17 января. Таким образом, каждый может предложить свои идеи в обсуждении важного вопроса.

Минобороны приложение военные документы рапорт Армия+

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