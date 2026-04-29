Замена пехоты на роботов: Билецкий сообщил о планах Третьего корпуса

Андрей Билецкий. Фото: t.me/ab3army

В Третьем армейском корпусе планируют существенно изменить подходы к ведению боевых действий, в частности активнее внедрять роботизированные системы. Технологизация войны станет ключевым фактором повышения эффективности на фронте.

Об этом сообщил командир корпуса Андрей Билецкий во время встречи со студентами Kyiv School of Economics, передает Новини.LIVE.

Билецкий анонсировал изменения в пехоте

По словам Билецкого, одной из главных задач на этот год является частичная замена пехоты наземными беспилотными системами.

"Забрать с передней линии треть пехоты и заменить ее наземными беспилотными системами — планка, которую я ставлю для корпуса в этом году", — заявил он.

Командир также подчеркнул, что следующий этап развития войны связан с внедрением ударных наземных роботизированных комплексов.

"Следующий виток технологической революции — в развитии ударных НРК. При условии системного подхода возможно будет заменить до половины пехоты, но о полной ее замене на беспилотные системы речь не идет", — отметил Билецкий.

Андрей Билецкий на встрече со студентами Kyiv School of Economics. Фото: t.me/ab3army

Отдельное внимание во время встречи уделили вопросам военного управления. По словам командира, устаревшие подходы, основанные на страхе, недоверии и жесткой централизации, не соответствуют современным условиям войны. Зато эффективность армии будущего, подчеркнул он, зависит от децентрализации решений, гибкости и способности быстро адаптироваться к изменениям на поле боя.

