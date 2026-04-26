Білецький назвав сім речей, які вражають в Україні під час війни

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, окреслив сім ключових речей, які, за його словами, найбільше вражають в Україні на п'ятий рік повномасштабної війни. Вони стали символами змін, які формують сучасну Україну в умовах війни.

Що найбільше вражає Білецького на війні

Перш за все, Білецький відзначив унікальну здатність українців до самоорганізації. За його словами, у перші дні великої війни сотні тисяч людей добровільно стали на захист країни, часто без попереднього досвіду.

Другою важливою зміною він назвав формування нової армії. Йдеться про адаптацію світового досвіду, створення нових підходів та військової культури, де ефективні рішення нерідко народжуються безпосередньо на місцях, а не лише на рівні командування.

"Креативний та інженерний потенціал нації. Попри загальну думку про те, що українська промисловість давно переживає занепад, війна відкрила потужний технічний і винахідницький ресурс. З'явилися рішення, які ще вчора здавалися неможливими", — сказав Андрій Білецький.

Також серед ключових змін він назвав культурний підйом. Українська музика та література, за його словами, стали невід’ємною частиною повсякденного життя, сформувавши власний унікальний простір.

Важливим зрушенням Білецький вважає й посилення ролі української мови. Вона дедалі більше витісняє російську з публічного простору, що свідчить про глибокі ментальні зміни в суспільстві.

Шостим пунктом бригадний генерал назвав українських поранених військових. За словами командира, їхня стійкість і сила духу вражають навіть досвідчених бійців.

Завершує перелік стійкість і єдність українців під час російських атак на енергетичну інфраструктуру. Білецький наголосив, що пережита зима показала здатність суспільства витримувати складні випробування та підтримувати армію.

Як писали Новини.LIVE, раніше Андрій Білецький заявив, що значну частину піхотинців на фронті можна замінити технологіями. Однак технічні рішення не можуть повністю прибрати піхоту з передньої лінії.

Також бригадний генерал назвав головну слабкість війська. За його словам, у лавах ЗСУ критично бракує сержантів, і це не єдина проблема.