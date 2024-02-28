Законопроєкт про мобілізацію — соціолог попередив про наслідки після ухвалення

Засідання ВР. Ілюстративне фото: rada.gov.ua

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович переконаний, що після ухвалення законопроєкту про мобілізацію громадяни не будуть влаштовувати масових протестів. Можуть бути певні обурення користувачів у соцмережах, однак більшість українців виконають вимоги нового закону.

Про це соціолог повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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За словами соціолога, опитування показують, що у січні та лютому 2024 року, все менше українців вважають діяльність держави правильною через обговорення закону про мобілізацію.

"Але не може не існувати мобілізації в умовах війни. Те, що українець чи будь-хто боїться смерті найбільше — це нормально. Нормально не хотіти воювати і брати зброю в руки. Таких українців багато", — вказав Антипович.

Експерт зазначив, що на тлі чуток про те, що чоловік прийде до ТЦК, а наступного дня опиниться на фронті, все менше українців хочуть вступати до армії та не йдуть до ТЦК.

При цьому Антипович акцентує, що ухвалення законопроєкту може створити певний збій у ТЦК через великі обсяги навантаження. Експерт вважає, що після вступу закону в дію, під військовий призов підлягатимуть щонайменше 8 млн осіб.

На додаток, Антипович сказав, що більшість українців виконають наві правила мобілізації і не будуть чинити спротив.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Додамо, адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових.