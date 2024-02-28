Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Законопроєкт про мобілізацію — соціолог попередив про наслідки після ухвалення arrow

Законопроєкт про мобілізацію — соціолог попередив про наслідки після ухвалення

28 лютого 2024 13:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Законопроєкт про мобілізацію — соціолог попередив про наслідки після ухвалення
Засідання ВР. Ілюстративне фото: rada.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович переконаний, що після ухвалення законопроєкту про мобілізацію громадяни не будуть влаштовувати масових протестів. Можуть бути певні обурення користувачів у соцмережах, однак більшість українців виконають вимоги нового закону.

Про це соціолог повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

Читайте також:

До чого призведе ухвалення законопроєкту про мобілізацію

За словами соціолога, опитування показують, що у січні та лютому 2024 року, все менше українців вважають діяльність держави правильною через обговорення закону про мобілізацію.

"Але не може не існувати мобілізації в умовах війни. Те, що українець чи будь-хто боїться смерті найбільше — це нормально. Нормально не хотіти воювати і брати зброю в руки. Таких українців багато", — вказав Антипович.

Експерт зазначив, що на тлі чуток про те, що чоловік прийде до ТЦК, а наступного дня опиниться на фронті, все менше українців хочуть вступати до армії та не йдуть до ТЦК.

При цьому Антипович акцентує, що ухвалення законопроєкту може створити певний збій у ТЦК через великі обсяги навантаження. Експерт вважає, що після вступу закону в дію, під військовий призов підлягатимуть щонайменше 8 млн осіб.

На додаток, Антипович сказав, що більшість українців виконають наві правила мобілізації і не будуть чинити спротив.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Додамо, адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових. 

війна
Україна
голосування
мобілізація
законопроєкт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів