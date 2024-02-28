Законопроект о — социолог предупредил о последствиях после принятия

Заседание ВР. Иллюстративное фото: rada.gov.ua

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович убежден, что после принятия законопроекта о мобилизации граждане не будут устраивать массовые протесты. Могут быть некоторые возмущения пользователей в соцсетях, однако большинство украинцев выполнят требования нового закона.

Об этом социолог сообщил в интервью LIGA.net.

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По словам социолога, опросы показывают, что в январе и феврале 2024 года, все меньше украинцев считают деятельность государства правильной из-за обсуждений закона о мобилизации.

"Но не может не существовать мобилизации в условиях войны. То, что украинец или кто-либо боится смерти больше всего — это нормально. Нормально не хотеть воевать и брать оружие в руки. Таких украинцев много", — указал Антипович.

Эксперт отметил, что на фоне слухов о том, что мужчина придет в ТЦК, а на следующий день окажется на фронте, все меньше украинцев хотят вступать в армию и не идут в ТЦК.

При этом Антипович акцентирует, что принятие законопроекта может создать определенный сбой в ТЦК из-за больших объемов нагрузки. Эксперт считает, что после вступления закона в действие под военный призыв будет подлежать по меньшей мере 8 млн человек.

В дополнение, Антипович сказал, что большинство украинцев выполнят новые правила мобилизации и не будут сопротивляться.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

Добавим, адвокат Ростислав Кравец заявил, что поправки не решают вопрос мобилизации. По словам юриста, в документе отсутствуют положения о социальном обеспечении, которое достаточно болезненно для военных.