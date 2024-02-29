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Законопроєкт про мобілізацію — які пункти не підтримав Комітет нацбезпеки ВР

29 лютого 2024 08:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Законопроєкт про мобілізацію — які пункти не підтримав Комітет нацбезпеки ВР
Голосування в Комітеті з нацбезпеки. Фото архівне: rada.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав на розгляд законопроєкт про мобілізацію. Після аналізу документа посадовці не підтримали певні пункти майбутнього закону, зокрема блокування рахунків військовозобов'язаних, електронні повістки, обмеження виїзду за кордон тощо.

Про це повідомила народна депутатка України Ірина Фріз у Facebook.

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Пункти, які Комітет нацбезпеки не підтримав в законопроєкті про мобілізацію

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки отримав на розгляд законопроєкт про мобілізацію, щоб підготувати його до голосування у другому читанні до березня.

Фріз назвала такі пункти, які посадовці безпекового комітету не підтримали:

  • Обмеження щодо виїзду за кордон.
  • Блокування рахунків.
  • Електронні повістки.
  • Електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення даних.
  • Зниження віку з 27 до 25.

Також нардепка зазначила, що можновладці не дійшли згоди в обмеженні консульських послуг, за її словами, голоси розділились 50/50.

"Будемо працювати над цим питанням під час розгляду правок. Обмеження консульських послуг для українців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для питання мобілізації, а й матиме негативні наслідки — підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах перебування, збільшення тих, хто взагалі буде відмовлятись від громадянства України. Будемо боротись за зняття цієї норми", — написала Фріз. 

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Додамо, адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових. 

Верховна Рада
війна
Україна
голосування
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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