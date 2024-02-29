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Законопроект о мобилизации — какие пункты не поддержал Комитет нацбезопасности ВР

29 февраля 2024 08:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Законопроект о мобилизации — какие пункты не поддержал Комитет нацбезопасности ВР
Голосование в Комитете по нацбезопасности. Фото архивное: rada.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил на рассмотрение законопроект о мобилизации. После анализа документа должностные лица не поддержали определенные пункты будущего закона, включая блокировку военнообязанных счетов, электронные повестки, ограничение выезда за границу и т.д.

Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Фриз в Facebook.

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Пункты, которые Комитет нацбезопасности, не поддержал в законопроекте о мобилизации

Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке получил на рассмотрение законопроект о мобилизации, чтобы подготовить его к голосованию во втором чтении до марта.

Фриз назвала такие пункты, которые чиновники комитета безопасности не поддержали:

  • Ограничение выезда за границу.
  • Блокировка счетов.
  • Электронные повестки.
  • Электронный кабинет как обязанность, но поддержали как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления данных.
  • Снижение возраста с 27 до 25 лет.

Также нардеп указала, что чиновники не пришли к согласию в ограничении консульских услуг, по ее словам, голоса разделились 50/50.

"Будем работать над этим вопросом при рассмотрении правок. Ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом не только не будет иметь положительного эффекта для вопроса мобилизации, но и будет иметь негативные последствия — подрыв доверия граждан к собственному государству, снижение мотивации защиты интересов Украины в странах пребывания, увеличение тех, кто вообще будет отказываться от гражданства Украины. Будем бороться за снятие этой нормы", — написала Фриз.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

Добавим, адвокат Ростислав Кравец заявил, что поправки не решают вопрос мобилизации. По словам юриста, в документе отсутствуют положения о социальном обеспечении, которое достаточно болезненно для военных.

Верховная Рада
война
Украина
голосование
мобилизация
законопроект
народные депутаты

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