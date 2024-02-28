Закон о мобилизации — будут ли служить пенсионеры силовых структур

Украинские военные в строю. Иллюстративное фото: galinfo.com.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности начал анализ поправок к законопроекту об усилении мобилизации. Таких поправок насчиталось более четырех тысяч. В частности, решается вопрос о привлечении в службу в Вооруженных силах Украины пенсионеров силовых структур.

Об этом пишет издание Varta1 в среду, 28 февраля.

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Пенсионеров силовых структур должны стать на военный учет

Группа народных депутатов, среди которых Александра Устинова, Давид Арахамия, Соломия Бобровская и другие, предлагают дополнить законопроект пунктом о том, что уволены со службы пенсионеры силовых структур (Национальной полиции, органов и подразделений гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и других) от 18 до 60 лет стали на военный учет военнообязанных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по своему месту жительства.

Также Давид Арахамия предлагает, чтобы эти нормы не распространялись на работников НАБУ и Государственного бюро расследований.

Ранее мы сообщали, что офицеры запаса также подлежат военному призыву, однако есть некоторые исключения.

Напомним, ТЦК в Печерском районе Киева безосновательно "списывал" военнообязанных. В течение 2022-2023 годов с военного учета было снято по меньшей мере 24 офицера запаса.