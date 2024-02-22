В одному з ТЦК Києва безпідставно "списали" понад 20 офіцерів запасу — деталі

Українські військові. Ілюстративне фото: Черкаський обласний ТЦК та СП/Facebook

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Печерському районі Києва безпідставно "списував" військовозобов'язаних. Протягом 2022-2023 років з військового обліку було знято щонайменше 24 офіцерів запасу.

Про це повідомило Слідство.Інфо у четвер, 22 лютого.

У Києві зняли з обліку 24 офіцерів запасу

У розслідуванні посилаються на результати перевірки Військової служби правопорядку.

Згідно з документами, зняті з обліку чоловіки нібито мали звання від молодшого лейтенанта до майора.

ВСП називає такі "списання" безпідставними, оскільки була порушена сама процедура, а в особових справах офіцерів запасу був відсутній обов'язковий документ — свідоцтво про хворобу.

Там кваліфікували такі порушення як недбале ставлення до військової служби.

Відомо, що аналогічне порушення виявили також в Голосіївському ТЦК та СП — в обох випадках досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.

Наразі в Україні проходження ВЛК є досить складним для військовослужбовців, оскільки людину з одним і тим же діагнозом можуть визнати "придатною", "обмежено придатною" та "непридатною". Це обумовлено нечіткими формулюваннями у наказі Міноборони № 402 про ВЛК.

Крім того, журналісти Слідства.Інфо отримали документ з прізвищами всіх 24 офіцерів запасу, які були "списані". З них ідентифікували чотирьох — вони стверджують, що були зняті з обліку за правилами, а всі питання треба адресувати до ТЦК.

Водночас один з військовозобов'язаних наразі нібито перебуває за кордоном.

Коментар Печерського ТЦК

На запит журналістів до ТЦК у Печерському районі там відповіли, що вважають некоректними будь-які коментарі з питань діяльності ВСП під час проведення перевірки та оцінку її результатів.

Нагадаємо, 22 лютого Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових, які перебувають на строковій службі. Його вже направлено на розгляд Комітету з нацбезпеки.

Також ми писали, що через гучний суспільний резонанс та велику кількість пунктів, які потрібно змінювати, за законопроєкт про мобілізацію не проголосують до березня. Наразі до проєкту подали вже понад 3000 правок.