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Закон про мобілізацію — чи підлягають призову викладачі та науковці

22 лютого 2024 14:28
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Закон про мобілізацію — чи підлягають призову викладачі та науковці
Військовозобов'язані у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Верховна рада 7 лютого цього року ухвалила в першому читанні один з найдискусійніший законопроєктів про окремі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Зокрема, у документі прописано правила мобілізації викладачів і науковців.

Про це повідомляється в матеріалі LB.UA.

Чи мобілізують науковців і вчителів

Відстрочку від мобілізації зможуть отримати такі співробітники навчальних закладів:

  • наукові й науково-педагогічні працівники ВНЗ і коледжів, наукових установ й організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • викладачі училищ;
  • учителі.

Втім, щоб одержати відстрочку, ці люди мають працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.

Окрім того, вчителі призовного віку, які викладають у закладах загальної середньої освіти, мусять мати повне навантаження.

Варто зазначити, що така відстрочка від мобілізації можлива на весь період роботи вчителів за фахом.

Також на військову службу не призиватимуть "студентів денної або дуальної форми навчання, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий".

Раніше ми розповідали, що в Україні винесення питання демобілізації строковиків окремим документом має свою логіку. Таким чином, цей законопроєкт зможе підписати Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, документ "не стане заручником тисяч поправок".

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 днів до 13 травня 2024 року. У цей час відбувається призов військовозобов'язаних чоловіків, однак є низка обставин, згідно з якими їх звільняють від мобілізації, зокрема через хвороби.

війна
вчителі
наука
Україна
воєнний стан
військовозобов'язані
викладачі

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